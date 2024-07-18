Тюменские школы с сентября будут работать на московской интернет-платформе

Школы Тюменской области переходят на платформу МЭШ с 1 сентября, единый образовательный онлайн-ресурс позволит родителям оперативно получать актуальную информацию о процессе обучения, а школьникам — подключаться к урокам дистанционно, выполнять домашние задания, следить за расписанием, иметь доступ к дополнительным образовательным ресурсам, сообщает информцентр областного правительства.

Соглашение о внедрении в Тюменской области сервисов на основе платформы"Московская электронная школа" подписали Губернатор региона Александр Моор и Мэр Москвы Сергей Собянин в начале года.

"Программное обеспечение – передовое и удобное. Наши школьники и педагоги получат доступ к новому уровню современных и качественных цифровых учебных материалов. Переходя на решения и сервисы МЭШ, мы встраиваемся в единое образовательное пространство страны", - сказал Александр Моор.

В связи с переходом на новую платформу с 15 по 19 июля около 500 педагогов и администраторов школ и муниципальных органов управления образованием под руководством экспертов на базе ТОГИРРО и технопарка "Кванториум" познакомятся с возможностями МЭШ.