В Тобольске утонул мужчина

17 июля в сна озере Саргинское водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и подняли из воды тело 42-летнего мужчины, который накануне вечером отдыхал на берегу озера.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудникам правоохранительных органов, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Таким образом, на сегодня в регионе с начала купального сезона утонули 14 человек.