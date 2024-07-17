В Тобольске утонул мужчина

16:07 17 июля 2024
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17 июля в сна озере Саргинское водолазы Тюменской областной службы экстренного реагирования обнаружили и подняли из воды тело 42-летнего мужчины, который накануне вечером отдыхал на берегу озера.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются сотрудникам правоохранительных органов, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Таким образом, на сегодня в регионе с начала купального сезона утонули 14 человек.

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