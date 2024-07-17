Тюменцам предложили рассказать всем про свои "места силы"

В этом году Тюменская область отмечает свой 80-летний юбилей. В честь этого события департамент физкультуры, спорта и дополнительного образования запустил интернет-флешмоб под хештегом #МоеМестоСилы72.

Организаторы предлагают жителям региона поделиться, где они любят проводить время больше всего, какое место заряжает энергией и бодростью.

Каждый может рассказать о родной улице, стадионе или любимой спортивной площадке у дома. Местом силы может быть и арт-объект или достопримечательность, лес, парк, площадь в центре города.

Участников флешмоба приглашают сопроводить свой рассказ фотографией любимого места и поздравить Тюменскую область с юбилеем.

Акция стартовала 15 июля и продлится ровно месяц вплоть до окончания мероприятий, посвященных юбилею региона. Каждую неделю организаторы будут делиться рассказами и фотографиями тюменцев, а также у участников будет возможность получить небольшие спортивные призы.

Подробные условия акции доступны по ссылке.