В Тюмени 9 августа откроется инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя"

Обратный отсчет до открытия инфопарка "Тюменская область, я люблю тебя!" запустили 16 июля у Цветного бульвара. Внимание к информационному табло привлекает пиксельное сердце, которое на протяжении восьми месяцев встречало гостей стенда на выставке-форуме "Россия". Инфопарк будет открыт на Цветном бульваре 9 августа к 80-летию Тюменской области.

На запуске отсчета времени директор департамента по общественным связям и молодежной политике Ирина Широкова рассказала, что инфопарк станет продолжением стенда региона на ВДНХ с выставки "Россия", однако он будет больше по площади и содержанию.

"Инфопарк 9 августа откроет губернатор Александр Моор. Отсчет времени запустили, чтобы привлечь внимание жителей и гостей города, чтобы они ждали это событие, погружались в историю региона, так как в рамках инфопарка будет викторина, где можно будет выиграть призы. Инфопарк будет работать с 12:00 до 22:00, с 17:00 будет культурная программа, где тюменцы смогут познакомиться с творческими коллективами Тюменской области. Дни муниципальных образований пройдут в августе, в сентябре начнутся тематические дни - образования, цифры и так далее, а завершится программа Тюменским нефтегазовым форумом и участием гостей с TNF. Будет больше информации, больше интерактива", - рассказала Ирина Широкова.

Стенд Тюменской области на ВДНХ занимал около ста "квадратов". За 211 дней его посетили около миллиона человек и он стал одним из самых посещаемых за это время. На выставке успели поработать 488 человек. Один из экскурсоводов отметил, что во время визита на тюменский стенд Владимир Путин назвал пиксельное сердце Тюменской области берегиней, и заявил, что рад что эта берегиня теперь находится в центре города.

Инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" займет около 400 "квадратов" рядом с СК "Центральный", его концепция - от истоков к будущему, как и у мероприятий к 80-летию региона. В павильоне и в уличной зоне жители и гости региона смогут познакомиться с историей, его настоящим и проектами развития до 2036 года. В гостях организаторы ждут всех желающих, в первую очередь школьников и студентов, готовят письма и приглашения для трудовых коллективов предприятий и уже формируют график коллективных посещений.