Информация о героях появится на фасадах тюменских школ и вузов

Тюменская область присоединяется к федеральному проекту “Лица героев”, запущенному в рамках партпроекта "Единой России" "Новая школа" совместно с Министерством просвещения Российской Федерации, сообщили в реготделении ЕР.

Цель проекта - создать условия для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

На фасадах образовательных организаций Тюменской области будут размещать информацию о герое, который вошел в историю Отечества или является героем нашего времени. В проекте примут участие образовательные организации и вузы Тюменской области.