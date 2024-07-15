Фестиваль "Проводник" в Тюмени перенесут с 3 августа на другую дату

Тюменский фестиваль "Проводник", который должен был состояться 3 августа на территории веерного депо с экскурсиями и обширной программой переносится, даты у место организаторы озвучат позднее на сайте Тюменского агентства развития креативных индустрий.

В настоящее время команда организаторов готовит обновленную программу на новой площадке.

"Философия фестиваля заключается в том, что креативные индустрии являются проводниками в развитии новых территорий. Меняя локацию проведения, мы сможем открывать для города новые объекты. Сейчас основные организационные вопросы находятся в проработке. И как только они будут решены, мы анонсируем новую дату и место проведения фестиваля", – пояснил генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.