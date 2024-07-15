Видеозапись открытия "Лета в Тобольском кремле" появилась на платформе smotrim.ru

15:05 15 июля 2024
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Концерт "Ключ к Сибири", который открыл главный летний фестиваль Тюменской области, может посмотреть любой желающий. Режиссеры проекта передали атмосферу музыкально-драматического события, сообщает информцентр правительства ТО.

Произведения Мусоргского, Римского-Корсакова, Щедрина, Бородина, Рахманинова, Алябьева, которые умело вплетены в программу, позволят зрителям ощутить гармонию исторического наследия, духовности и современности. Видеозапись концерта - здесь.

Теги: Тобольск , фестивали
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