Какую опасность таит борщевик, рассказала эксперт

Борщевик может быть опасен для животных и людей. Растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги на коже. О методах борьбы с ним рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Степина Наталья.

Борщевик Сосновского является растением с крайне внушительными размерами. В среднем его высота может достигать 3 метров Стебель шероховатый, бороздчатый и ребристый, частично покрыт мелкими ворсинками. Опасность борщевика Сосновского связана с тем, что он содержит особые токсичные вещества – фуранокумарины, которые сильно повышают чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Именно с этим и связано то, что после контакта с соком борщевика и непродолжительного нахождения на солнце, на пораженном участке кожи возникает ожог. Наибольшую опасность представляет попадание сока борщевика в глаза, что может привести либо к частичной потере зрения, либо к полной слепоте. В первое время после контакта с растением, человек не испытывает никаких неприятных ощущений. Пыльца же борщевика при контакте со слизистой вызывает сильный отек верхних дыхательных путей, который также затрагивает и верхние части пищевода.

Как бороться с борщевиком:

-Ручная прополка -данный способ актуален для точечного удаления молодых и только прорастающих побегов.

- Обрезание зонтиков - этот метод подойдет, если на борщевике Сосновского уже появились белые цветы.

- Проводить скашивание, после этого территорию лучше всего укрыть черной пленкой так вы лишите сорняк большей части воды и света. Скашивание нужно проводить регулярно — не менее трех раз за вегетационный период.

- Проводить глубокую вспашку на глубину не менее 30 см, а после где рос борщевик посадить многолетние травы (овсяница красная, мятлик), которые станут конкурентом сорняку в борьбе за питательные элементы в почве, сообщает КП-Тюмень.