Как понять, обманывает человек или нет

Как определить ложь, рассказала психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.
Человек может обманывать по разным причинам: приукрасить, отгородиться, установить границы, защититься самому, успокоить кого-то. В зависимости от этого и проявляться в беседе она может не одинаково.
– Это защитный механизм, который спасает человека в стрессовой ситуации. Почесывания, например, свидетельствуют о приливе крови, скрещенные на груди руки – о попытке создать перед собой барьер, как бы сохраняя внутренние органы, изменение дистанции – это своеобразный уход от опасности. Могут быть и неврологические проявления: когда человек внезапно начинает заикаться, дрожать, редко может меняться и громкость голоса, появляться сухость во рту, – пояснил психолог.
Вот наиболее заметные признаки, по которым можно определить, что человек обманывает.
• Берет паузу перед ответом на вопрос.
• Одно утверждение противоречит другому.
• Слишком детальный ответ.
• Отвечает вопросом на вопрос с явной агрессией.
• Увеличивает дистанцию: отодвигается, тело меняет положение.
• Происходит движение конечностей: скрестил руки на груди, сложил нока на ногу, наоборот, вытянул ноги.
Вот наиболее заметные признаки, по которым можно определить, что человек обманывает.
• Берет паузу перед ответом на вопрос.
• Одно утверждение противоречит другому.
• Слишком детальный ответ.
• Отвечает вопросом на вопрос с явной агрессией.
• Увеличивает дистанцию: отодвигается, тело меняет положение, сообщает Тюменская область сегодня.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru