Как понять, обманывает человек или нет

Как определить ложь, рассказала психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

Человек может обманывать по разным причинам: приукрасить, отгородиться, установить границы, защититься самому, успокоить кого-то. В зависимости от этого и проявляться в беседе она может не одинаково.

– Это защитный механизм, который спасает человека в стрессовой ситуации. Почесывания, например, свидетельствуют о приливе крови, скрещенные на груди руки – о попытке создать перед собой барьер, как бы сохраняя внутренние органы, изменение дистанции – это своеобразный уход от опасности. Могут быть и неврологические проявления: когда человек внезапно начинает заикаться, дрожать, редко может меняться и громкость голоса, появляться сухость во рту, – пояснил психолог.

Вот наиболее заметные признаки, по которым можно определить, что человек обманывает.

• Берет паузу перед ответом на вопрос.

• Одно утверждение противоречит другому.

• Слишком детальный ответ.

• Отвечает вопросом на вопрос с явной агрессией.

• Увеличивает дистанцию: отодвигается, тело меняет положение.

• Происходит движение конечностей: скрестил руки на груди, сложил нока на ногу, наоборот, вытянул ноги.

Вот наиболее заметные признаки, по которым можно определить, что человек обманывает.

• Берет паузу перед ответом на вопрос.

• Одно утверждение противоречит другому.

• Слишком детальный ответ.

• Отвечает вопросом на вопрос с явной агрессией.

• Увеличивает дистанцию: отодвигается, тело меняет положение, сообщает Тюменская область сегодня.