О правилах безопасной аренды квартиры рассказала эксперт

Руководитель юридической фирмы Юлия Кочаровская рассказала, как арендовать квартиру правильно и безопасно.

Лучше не искать предложения в различных сообществах и соцсетях. Это может быть чревато столкновением с аферистом и потерей денежных средств.

– На популярных платформах могут встречаться объявления от мошенников. Всегда проверяйте информацию о владельце и объекте недвижимости. Также не все сайты и сообщества тщательно проверяют своих пользователей и размещаемые объявления, что увеличивает риск столкнуться с мошенниками. Кроме того, описание квартиры и фотографии, размещенные в различных сервисах, могут не соответствовать действительности, – подчеркнула эксперт.

Чтобы избежать этого, необходимо учитывать несколько ключевых аспектов:

1. Убедитесь, что арендодатель является законным владельцем недвижимости. Для этого запросите документы, подтверждающие право собственности на квартиру (свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН – прим. ред).

2. Подпишите официальный договор аренды. Он должен содержать все условия проживания, права и обязанности сторон, сроки аренды и размер оплаты. При необходимости документ подтвердит заключенные договоренности. Не соглашайтесь на устные соглашения.

3. Оплачивайте аренду только через банковские переводы или иные законные методы, которые оставляют документальные следы. Передачу наличных средств из рук в руки сложно подтвердить.

4. Перед подписанием договора лично осмотрите квартиру. Убедитесь в том, что ее состояние соответствует указанному описанию, сообщат Тюменская область сегодня.