В Уватском районе обновляют систему ЖКХ

Ремонтный сезон в самом разгаре в Уватском районе: обновляется система ЖКХ, проводится капитальный ремонт дорог, работы по строительству газораспределительной станции.

- Самые большие дорожные работы ведутся по улице 1-я Набережная в микрорайоне Кирсарай в Увате. Завершены работы по валке и дроблению древесно-кустарниковой растительности, разработке и уплотнению грунта, укладке водопроводных труб, - рассказал глава Уватского района Вячеслав Елизаров. Всего в текущем году запланировано отремонтировать более 1,5 километров муниципальных дорог в районе. Вблизи Демьянки проводятся работы по строительству газораспределительной станции и газопровода-отвода. Сейчас идет расчистка участка от порубочных остатков, в августе планируется обустройство подъездной дороги. Ввод в эксплуатацию ГРС запланирован в 2025 году. Новая газораспределительная станция позволит газифицировать Солянку, Ищик, Першино, Осинник, Демьянское, Демьянку. Большой объем работ этим летом выполняется и специалистами ЖКХ.

- Самые заметные визуальные работы проведены на станции "Юность Комсомольская", где переложили теплотрассу, которая была проложена верховым способом. Сейчас опустили ее под землю. В селе Ивановка полным ходом идут работы по водоочистке. В общем, идем в графике, - сообщил директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.