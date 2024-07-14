Медсестры и медбратья выполняют важную работу с пациентами

В Тюменском областном клиническом фтизиопульмонологическом центре (ОКФЦ) сегодня работают 15 медбратьев.

- Это очень хорошо, что в нашем учреждении в среднем звене есть представители сильного пола, - говорит Людмила Морева, главная медсестра ОКФЦ, - Сейчас мы составляем графики дежурств на бригаду из двух медсестер и медбрата. Это отличная поддержка женщинам при уходе за больными, различных манипуляциях, транспортировке.

Меньше года работают в центре медбратья Василий Паташов и Кирилл Собянин, но их уже заметили — оба на хорошем счету у руководства. Кирилл трудится в отделении для больных туберкулезом сочетанным с ВИЧ-инфекцией, Василий - в отделении реанимации.

Кирилл Собянин из Верхней Тавды, медобразование получил в Ирбите. За три года в профессии успел поработать в бригаде скорой медпомощи, в реанимации, имеет опыт работы в красной зоне.

- У нас очень хороший коллектив, всегда поддерживаем друг друга. Активно работает профсоюз, есть возможность участвовать в спортивной жизни ОКФЦ, организовать досуг, - рассказал Кирилл Собянин.

Василий Паташов учился в Алтайском крае, еще мальчишкой часто приходил к сестре на работу в поликлинику. Так и решил идти в медицину, сообщает Мегатюмень.

- Во время медицинской практики меня впечатлила работа медбригады отделения реанимации, - поделился Василий Паташов. - Я решил выбрать для себя именно это отделение. Здесь всегда есть движение, нет монотонности. Каждый день происходит что-то новое. Первые месяцы в центре мне очень помогали коллеги, сопровождали в работе.

У среднего медперсонала много профессиональных обязанностей - уход за пациентами, измерение показателей здоровья, обеспечение комфорта, подготовка к процедурам, заполнение карт пациентов, подготовка отчетов... И это лишь некоторые обязанности медбрата. Их работа включает в себя еще множество других сторон - все для качественного ухода за пациентами.