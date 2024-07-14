Более половины соискателей в Тюменской области находят работу

В Тюменской области за первое полугодие в службу занятости обратился 20 тыс. 931 соискатель, работу получили 64,9% из них. Годом ранее было более 24 тысяч обратившихся и 61,8% трудоустроенных, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

По данным на 1 июля, на учете в качестве соискателей состоит более 4 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч безработных. При этом в областном банке 34 тыс. 296 вакансий.

Больше всего требуется работников в образовании (5 тыс. 847), обрабатывающих производствах (4 тыс. 410) в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений (4 тыс. 164), строительстве (3 тыс. 537), госуправлении и обеспечении военной безопасности (2 тыс. 730).

В направлении сельского и лесного хозяйства, охоте, рыболовстве и рыбоводстве готовы принять 2 тыс. 295 сотрудников, торговле и ремонте автотранспорта — 2 тыс. 14 сотрудников, в транспортировке и хранении — 1 тыс. 981, в здравоохранении и социальных услугах — 1 тыс. 825, сообщает Вслух.ру.