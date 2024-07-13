Огненным шоу завершился юбилейный фестиваль "Лето в Тобольском кремле"

Спектаклем "Сибирь. Начало" завершился музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском Кремле".

В 2024 году впервые одной из площадок для проведения фестиваля стал Сад Ермака, и он идеально подошел для действа, построенного на легенде о Ермаке Тимофеевиче.

"15-м фестивалем мы подвели некий итог, вернулись к истокам его проведения, сделали акцент на академическом направлении и не прогадали! Это было филигранное переплетение самых лучших творений мировой музыкальной культуры. А спектакль театра оригинального жанра "Гелиос" стал лучшим завершением фестиваля", – отметила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.