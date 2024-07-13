Полмиллиона рублей могут получить тюменцы на творческий проект

До 26 июля на сайте цех72.рф тюменцы могут подать заявку на конкурс реализации творческих проектов "ЦЕХ". Защитить идею перед комиссией можно будет с 1 по 6 августа в Молодежном театральном центре "Космос". Победители смогут получить до 500 000 рублей на инициативы или попасть в репертуар центра. Общий призовой фонд — 2 500 000 рублей.

Участники конкурса от 18 до 35 лет смогут получить финансовую поддержку на постановочные проекты, междисциплинарные инициативы, лаборатории и инициативы в области современного визуального искусства. Также авторы спектаклей смогут показать свои работы экспертам, получить обратную связь и подать их в репертуар Молодежного театрального центра "Космос". Могут участвовать как готовые постановки, так и эскизы, сообщает КП-Тюмень.

— В этом году мы объединили "ЦЕХ" и "Шоу-кейс": получился большой общий конкурс творческих инициатив. Это дает возможность участникам объединиться не только в своем направлении, но и с другими создателями, увидеть, чем живет творческое сообщество, найти единомышленников и придумать что-то междисциплинарное вместе, — поделилась Лидия Фрицлер, заместитель руководителя Молодежного театрального центра "Космос".