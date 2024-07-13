В Тюмени реализуется уникальный проект "Читаем – вышиваем"

Уникальный культурно-просветительский проект "Читаем – вышиваем" реализовали библиотекари Тюменского района в первой. Его участниками стали представительницы старшего поколения – книголюбы и рукодельницы.

В Ембаевской сельской библиотеке читательницы, вдохновленные творчеством талантливых писателей-краеведов, вышивали крестиком сюжеты и героев полюбившихся книг.

В процессе создания картин мастерицы знакомились с биографией и творческим путем местных авторов, совместно размышляли над произведениями. Всего в рамках проекта в библиотеке прошло пять таких встреч с участием 245 читателей – самих волонтеров, а также их внуков. А в результате реализации проекта появилась самодельная книга "Яркие краски сибирского слова", объединившая восемь красочных вышивок с узнаваемыми сюжетами и персонажами.

Издание пополнили вышивки: "Стрекозка" - по мотивам сказа "Голубая стрекозка" И.М. Ермакова, "Лебедь" - по стихотворению "Молодой орел" П.П. Ершова, "Солнышко" - символ Масленицы с пословицами и поговорками, "Кайчыколак" ("Остроушко") - собака по одноименному рассказу татарского писателя Я.К. Закиева, "Подснежник" - по стихотворению "Я краски отдаю зиме…" В.П. Огородникова, "Чайка" - по стихотворению сибирско-татарского писателя Б.В. Сулейманова, "Клубника" - по стихотворению "На даче" А.Е. Шестакова и "Зайчик" - по стихотворению "Подарок" В.В. Щербовских.

Коллекция удивительных работ заняла свое почетное место в Ембаевской библиотеке. Наряду с краеведческой литературой она помогает заглянуть в мир сказки, завораживающих историй и легенд, сообщает АиФ-Тюмень.