Новая механотерапевтическая установка появилась в "Роднике"

Установка "Ормед – профессионал" с сенсорным пультом обладает эффектом многоуровневого точечного массажа, вибрации и теплового воздействия.

"Установка применяется для профилактики заболеваний позвоночника, лечения остеохондроза, сколиоза, коррекции нарушений осанки и искривления позвоночника, устранения нарушений кровоснабжения головного и спинного мозга", — комментирует Елена Ламанова, заместитель руководителя по лечебно-оздоровительной работе тюменского "Родника".

При этом ролики-массажеры полностью повторяют контур спины. Обкатывая края позвонков, они наступают на остистые отростки позвоночника, подвергая за каждый проход механическому воздействию каждый позвонок, межпозвонковый диск и суставы.

Межпозвонковые связки поочередно и многократно сгибаются и разгибаются, или сжимаются и растягиваются, одновременно происходит локальное внутреннее физиологическое микровытяжение. Во время процедуры происходит механическое воздействие на проблемный участок позвоночника, способствующее дозированному раздвижению двух сопряженных позвонков. В результате увеличения межпозвонкового пространства снижается высокое междисковое давление, сообщает КП-Тюмень.