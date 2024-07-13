Почему парфюм "слушают", а не "нюхают"

Владелица бренда парфюмированной косметики Елизавета Туркенич пояснила, что парфюмерия часто ассоциируется у нас с искусством и эмоциями, которые она вызывает при ее восприятии, вот почему ароматы скорее слушают, чем нюхают.

– Парфюм – это не просто запах, это авторское произведение: зачастую парфюмеры при создании ароматов вдохновляются различными источниками – музыкой, искусством или природой. Парфюм имеет многогранное строение: верхние, средние и базовые ноты, которые раскрываются, словно симфония, именно поэтому аромат "слушают" и "чувствуют", как и музыкальную композицию, – пояснила Елизавета Туркенич.

По ее словам, парфюм нужно обязательно "послушать", чтобы оценить, насколько он подходит к ритму жизни в целом и ее отдельным моментам, как он влияет на настроение, и подчеркивают их индивидуальность.

Ароматы могут вызывать разные ассоциации и воспоминания у людей в зависимости от их жизненного опыта и воображения, которое, благодаря многогранности звучания парфюма, способно раскрывать воспоминания еще более объемно. Поэтому, как считает эксперт, люди часто "носят" или "выгуливают" духи, наделяя их качествами чего-то живого, чтобы создать определенную атмосферу и настроение, сообщает Тюменская область сегодня.