Моор поблагодарил учителей, чьи выпускники сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил заслуги учителей, чьи ученики достигли высоких результатов при сдаче госэкзаменов:

Уже рассказывал про наших выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы стараемся раскрывать потенциал детей – строим новые и современные школы в рамках нацпроекта "Образование", создаем профильные классы. Но никаких достижений бы не было без наших педагогов. Вот лишь несколько историй. Впечатляющих результатов добилась учитель Физико-математической школы Ирина Никогосова. В этом году у нее сразу 14 стобалльников по математике. Потрясающая работа. Ольга Бабатенко из Исетской СОШ №1 подготовила Марию Подшивалову, которая сдала русский язык на максимум. Также на 100 баллов этот предмет написала Марьям Махмадалиева, ученица Татьяны Филатовой из Туртасской СОШ. Это первые стобалльники в истории Исетского и Уватского районов. Низкий поклон вам, уважаемые учителя!