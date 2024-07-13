Моор поблагодарил учителей, чьи выпускники сдали ЕГЭ на 100 баллов

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил заслуги учителей, чьи ученики достигли высоких результатов при сдаче госэкзаменов:
Уже рассказывал про наших выпускников, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Мы стараемся раскрывать потенциал детей – строим новые и современные школы в рамках нацпроекта "Образование", создаем профильные классы. Но никаких достижений бы не было без наших педагогов. Вот лишь несколько историй. Впечатляющих результатов добилась учитель Физико-математической школы Ирина Никогосова. В этом году у нее сразу 14 стобалльников по математике. Потрясающая работа. Ольга Бабатенко из Исетской СОШ №1 подготовила Марию Подшивалову, которая сдала русский язык на максимум. Также на 100 баллов этот предмет написала Марьям Махмадалиева, ученица Татьяны Филатовой из Туртасской СОШ. Это первые стобалльники в истории Исетского и Уватского районов. Низкий поклон вам, уважаемые учителя!
Ранее губернатор сообщил, что на 18 июня в копилке выпускников Тюменской области 77 стобалльных результатов по восьми предметам. Особая гордость – ребята, которые сдали экзамены сразу по трем предметам без единой ошибки. Это Кирилл Яковенко из 89-й школы Тюмени (математика, физика, русский язык) и Александр Быстрицкий из гимназии ТюмГУ (математика, физика, информатика). Сергей Шестаков из физико-математической школы сдал на сто баллов физику и математику.
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