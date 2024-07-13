Тобольские врачи спасли пациента с разрывом желудка

Врачи тобольской областной больнице N 3 провели сложную операцию пациенту с крайне редким самопроизвольным разрывом стенок желудка.

Пациента доставили в больницу с острыми болями в животе и признаками тяжелого шока. Диагностика выявила разрыв стенок желудка, что требовало экстренное хирургическое вмешательство. Его провели хирурги Игорь Амелин, Антон Шадрин и Сирожиддин Муллаев.

Врачи провели тщательную ревизию и очистили брюшную полость, выявили место разрыва и выполнили реконструкцию желудочной стенки. При этом использовали современные материалы, чтобы обеспечить максимально возможное восстановление функции органа и предотвратить повторные разрывы. Операция прошла успешно и сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, сообщает АиФ-Тюмень.

— Самопроизвольный разрыв желудка — это чрезвычайно редкое и очень опасное состояние, которое может возникнуть при резком повышении внутрижелудочного давления. Чаще всего разрыв происходит в потерявшей эластичность стенке желудка из-за хронического воспаления, к которому приводит язва, гастрит или ожог. Такие случаи встречаются не более чем в 0,007% от общего числа хирургических вмешательств, — подчеркнул завотделения гнойной хирургии ОБ № 3 Игорь Амелин.