"Контора" бесплатно покажет "Амели" на Цветном бульваре

Киноклуб "Конторы пароходства" на Цветном бульваре 17 июля в 19:00 бесплатно покажет французский фильм "Амели". Сеанс пройдет в летнем городском пространстве "MiXX территория" мобильного оператора Tele2 на Цветном бульваре.
Романтическая комедия 2001 года о парижанке, которая решила тайно помогать незнакомым людям. Однажды она влюбляется в молодого человека по имени Нино, который разыскивает неизвестного человека, фотографирующегося в фотобудках по всему городу. Фильм входит во многие рейтинги лучших фильмов всех времен.
"Киноклуб" — проект мультицентра "Контора пароходства", кинопоказы проводятся один-два раза в месяц, после сеансов проходит обсуждение просмотренного фильма.
"MiXX территория" — это летнее пространство с разнообразными развлечениями и культурными событиями для жителей и гостей Тюмени мобильного оператора Tele2. Мультицентр "Контора пароходства" стал программным партнером площадки, чтобы поддержать локальных авторов и рассказать жителям, с чего начинаются городские инициативы. Полная программа событий площадки доступна на сайте проекта.
Вход бесплатный, обязательна регистрация на сайте "Конторы пароходства", возрастное ограничение 18+.
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