В Тюменской области открылся центр Всероссийского музея Пушкина

Проект будет решать одну из важных задач культуры – повышать интерес молодёжи к русской классической литературе, воспитывать мыслящего патриота нашей страны. Тюменцы смогут познакомиться с виртуальными галереями, научно-популярными изданиями, выставками из собрания музея.
"Обращение к истокам духовности, повышенное внимание к отечественной истории, развитие интереса к культурному наследию сегодня имеют огромное значение для каждого россиянина. Всероссийский музей Пушкина обладает уникальной коллекцией материалов истории и культуры "золотого" века. Доступ к электронным копиям этого достояния для нас большая ценность". – отметила на открытии директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Знаково, что открытие центра в Менделеевке и первая выставка музея "Семейным сходство будь же горд...", состоялись в Год семьи в России и год 80-летия Тюменской области.
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