Тюменским детям на заводе "Очаково" рассказали о производстве газировки

12:02 11 июля 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Специалисты Кадрового центра "Работа России" устроили школьникам посёлка Винзили увлекательный профтур на завод "Очаково", филиал крупнейшего российского производителя натуральных напитков. Экскурсия прошла в рамках "Недели занятости", приуроченной к празднованию 80-летия Тюменской области.

Первым делом ребятам рассказали об истории компании и появления завода в Тюмени. Из рассказа сотрудника завода школьники узнали о многообразии профессий, представители которых работают на предприятии. В программу экскурсии было включено и посещение варочного цеха, лаборатории и цеха розлива. Подросткам показали процесс приготовления кваса и сладких газированных напитков. Каждый смог заглянуть в специальное окошко танка, через которое специалисты завода следят за процессом приготовления. Особенно ребят впечатлили огромные варочные котлы и небольшие колбочки, из которых потом получаются бутылки для любимых напитков.

Закончилось посещение завода дегустацией сладкой газировки прямо с конвейера и вручением небольших подарков.

В Кадровом центре уверены, что в условиях растущей конкуренции за кадры, крайне важно выстраивать карьерный трек по принципу: школа, учебное заведение, предприятие. Профессиональные туры – это уникальная возможность для подрастающего поколения на месте познакомиться с организацией работы на производстве, приобщиться к жизни взрослого человека в рабочей обстановке и понять, что за каждым продуктом стоит труд многих специалистов разных профессий. Для работодателей это, в свою очередь, шанс заинтересовать школьников с прицелом на их возможный будущий выбор в пользу конкретного предприятия.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Август, 2024