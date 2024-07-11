Тюменским детям на заводе "Очаково" рассказали о производстве газировки

Специалисты Кадрового центра "Работа России" устроили школьникам посёлка Винзили увлекательный профтур на завод "Очаково", филиал крупнейшего российского производителя натуральных напитков. Экскурсия прошла в рамках "Недели занятости", приуроченной к празднованию 80-летия Тюменской области.

Первым делом ребятам рассказали об истории компании и появления завода в Тюмени. Из рассказа сотрудника завода школьники узнали о многообразии профессий, представители которых работают на предприятии. В программу экскурсии было включено и посещение варочного цеха, лаборатории и цеха розлива. Подросткам показали процесс приготовления кваса и сладких газированных напитков. Каждый смог заглянуть в специальное окошко танка, через которое специалисты завода следят за процессом приготовления. Особенно ребят впечатлили огромные варочные котлы и небольшие колбочки, из которых потом получаются бутылки для любимых напитков.

Закончилось посещение завода дегустацией сладкой газировки прямо с конвейера и вручением небольших подарков.

В Кадровом центре уверены, что в условиях растущей конкуренции за кадры, крайне важно выстраивать карьерный трек по принципу: школа, учебное заведение, предприятие. Профессиональные туры – это уникальная возможность для подрастающего поколения на месте познакомиться с организацией работы на производстве, приобщиться к жизни взрослого человека в рабочей обстановке и понять, что за каждым продуктом стоит труд многих специалистов разных профессий. Для работодателей это, в свою очередь, шанс заинтересовать школьников с прицелом на их возможный будущий выбор в пользу конкретного предприятия.