"Зарница 2.0" стартует в Тюмени 13 июля

Окружной этап Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" стартует в Тюмени 13 июля, в ней участвуют 120 ребят из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также из Югры и Ямала с 13 по 18 июля примут участие в состязаниях, которые пройдут на базе полигона ТВВИКУ и ДООЦ "Алые Паруса".

В программе: образовательная часть — обучение по условно-учетным специальностям: военкор, политрук, штурмовик, инженер-сапер, тактический медик, оператор БПЛА, топограф и командир отряда; соревновательная — военизированные эстафеты, состязания по условно-учетным специальностям; финальный бой между командами на полигоне ТВВИКУ.

Лучшие команды получат возможность отправиться на всероссийский этап игр.