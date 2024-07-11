Андрей Артюхов: активисты волонтерского центра "От сердца к сердцу" отправили в зону СВО три гуманитарных груза

Первый заместитель председателя регионального парламента, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов выразил слова признательности активистам волонтерского центра Тюменской облдумы "От сердца к сердцу". Законодатель отметил, с начала спецоперации добровольческая помощь стала неотъемлемой частью жизни практически каждого человека, областная дума, как и другие учреждения, включилась в волонтерское движение и ее сотрудники ведут активную работу по различным направлениям.

"Мы благодарим самых активных волонтеров нашего центра, спасибо за ваше неравнодушие, за помощь и поддержку наших солдат в это сложное время и за вашу активную гражданскую позицию. Депутаты, сотрудники думы, Счетной палаты, члены Общественной молодежной палаты, ветераны Ямала плетут маскировочные сети, занимаются изготовлением окопных свечей, армейского душа, шьют индивидуальные перевязочные наборы, на 3D-принтерах изготавливают из пластика специальные контейнеры-хранилища для обезболивающих препаратов, собирают гуманитарную помощь по заявкам бойцов и многое другое. За полгода волонтерами подготовлены три груза в зону СВО. Собрано более миллиона рублей, закуплены материалы для дальнейшей работы. Одно из значимых направлений – оказание юридической помощи семьям участников СВО совместно со штабом общественной поддержки Тюменской области", - подчеркнул Артюхов.

По словам первого вице-спикера облдумы, установлена связь с мобильным военным госпиталем, который находится в Бердянском районе Запорожской области.

"По заявкам из госпиталя приобретены хозяйственные товары, средства гигиены бля бойцов, три стиральные машины, 300 кг стирального порошка, морозильный ларь. Следующая отправка гуманитарного груза состоится в августе. Все собранное передается на передовую с помощью регионального отделения общественной организации "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко", - рассказал парламентарий.

Особые слова благодарности Андрей Артюхов выразил семье Зайнулловых.

"Двое членов семьи являются сотрудниками Тюменской областной думы. Зайнулловы приобрели на свои средства автомобиль "Нива", восстановили его и сами отправили в зону СВО. Это очень важно. Сейчас как никогда необходимо поддерживать наших бойцов. Мы должны для них быть опорой, надежным тылом", - высказал мнение законодатель.

Ислям Асхатович Зайнуллов рассказал, что, когда началась специальная военная операция, он три раза пытался попасть в ряды бойцов, но не смог.

"Но зато могу оказывать помощь, находясь здесь. Ведь ребятам, которые там, на переднем крае, очень нужна наша моральная поддержка, забота и внимание, поэтому наша семья не могла остаться в стороне, мы все помогаем, как можем. Главный наш организатор – это мой сын Руслан. Когда приобрели автомобиль, перегонять его в зону СВО Руслан доверил мне. В дороге сталкивался с разными ситуациями, но что самое главное все люди приходили на помощь бескорыстно, от всего сердца. И ведь действительно говорится: "Вместе – мы сила", так это и есть. Для тех, кто сражается за мир на передовой, сейчас нужна любая наша помощь, посильный вклад в общее дело – весомый и важный", - считает Ислям Зайнуллов.

Брат Исляма Асхатовича Искандер Зайнуллов работает в хозуправлении в облдуме. Он среди первых сразу включился в работу волонтерского центра. Модернизирует устройства для нарезки ткани и лент, наладил производство окопных свечей. Является почетным волонтером.

Напомним, волонтерский центр Тюменской облдумы "От сердца к сердцу". открылся по инициативе главы регионального парламента Фуата Сайфитдинова. Идею поддержали первый заместитель председателя областной Думы Андрей Артюхов, заместители председателя Наталья Шевчик и Галина Резяпова, председатель комитета по социальной политике Ольга Швецова. Центр объединил всех. На сегодняшний день в работе волонтерского центра задействовано более 200 сотрудников облдумы, Счетной палаты Тюменской области, Молодежной палаты и ветераны Ямала.