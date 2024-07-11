Для людей с деменцией в Тюмени откроется группа дневного пребывания

12 июля в Тюмени начнет работу четвертая группа дневного пребывания для людей с деменцией. Отделение откроется на базе Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации по адресу ул. Амурская, д. 4/6. Открытие (для СМИ) - в 11 часов.

Центры дневного пребывания работают еще в трех районах Тюмени (пр. Солнечный, 10/1, ул. А. Логунова, 11/7 и ул. Мельникайте, 107/1). Они открыты в ходе реализации федерального пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода (входит в национальный проект "Демография"), ежегодно их посещают около 200 человек. Такие же группы планируется открыть в Ялуторовске и Тобольске.

В группу могут попасть тюменцы, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, на основании медицинских показаний. Они будут посещать занятия три раза в неделю бесплатно.

Начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова: "Занятия в условиях группы дневного пребывания помогают пожилым людям с когнитивными нарушениями замедлить возрастные изменения. Важно, что такой формат работы помогает вновь обрести круг общения, ведь половина посетителей — это одинокие и одиноко проживающие люди. Эти группы удобны и родственникам наших посетителей, можно быть спокойным за безопасность своего близкого, пока они находятся на работе".

С людьми в таких группах работают психологи, специалисты по социальной работе, культорганизаторы, инструкторы адаптивной физической культуры и помощники по уходу. Коррекционные и развивающие занятия с психологом, посильные физические нагрузки, творчество и поддерживающая теплая атмосфера помогают сохранить активность и интерес к жизни.

Группа дневного пребывания набирает посетителей. Информацию можно узнать по телефону: 8(3452) 64-66-61.