В "Алых парусах" пройдет фестиваль инклюзивной коммуникации

13 июля 2024 года детский центр "Грин-Ландия" проведет в лагере "Алые паруса" фестиваль инклюзивной коммуникации "Рядом→Вместе". Начало в 15 часов. Участие в мероприятии примут около 250 детей вместе с родителями, братьями, сестрами.

Это итоговое мероприятие проекта комплексной реабилитации для особых детей "Эквус - быстрый старт", который был реализован в 2023-2024 году за счет средств гранта губернатора Тюменской области.

Мероприятие пройдет в два этапа: "Рядом" и "Вместе".

"Рядом" - это большой костюмированный праздник, где нормотипичные дети и дети с особенностями станут зрителями и примут участие в интерактивных заданиях. Дети, занимающиеся верховой ездой, инструкторы по конному спорту и профессионалы верховой езды продемонстрируют свое мастерство, педагоги и дети поучаствуют в совместных танцевальных баттлах. Четвероногие гости кинологического клуба покажут мастерство игры с фрисби и продемонстрируют направление "ноузворк", в ходе которого собаки разыщут среди нескольких предметов нужный.

В блоке "Вместе" все дети объединятся в смешанные команды и посетят площадки и творческие мастер-классы.

Также в рамках мероприятия будут проведены уникальные соревнования по развивающей верховой езде для особых детей. Все дети получат призы и подарки, а участники соревнований – свои первые медали.