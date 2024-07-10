Подростков России приглашают в Тюмень на учебно-научную школу Zero Carbon

Более ста перешедших в 8-11 классы детей из разных регионов России смогут бесплатно попасть на учебно-научную школу Zero Carbon, которая будет проходить в Тюмени с 5 по 12 августа. Для этого им необходимо подать заявку и пройти конкурсный отбор.

"Мы планируем насыщенную образовательную неделю с большим количеством практик, выездами на карбоновый полигон и экскурсиями на ведущие предприятия нашего региона. Программы такого профиля мы уже проводили и можем с уверенностью сказать, – это интересно, полезно и информативно", – рассказала руководитель Центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева.

В качестве педагогов на учебно-научных школах выступают преподаватели, эксперты-практики, сотрудники лабораторий, руководители научных центров и так далее. По вечерам для ребят проводят творческие встречи с известными тюменцами и другие мероприятия.

Учебно-научные школы ТюмГУ для школьников со всей России проводятся бесплатно. Они придерживаются определенной тематики, но преследуют общую цель – дать участникам новые знания и пробудить интерес к изучению новой предметной области. Так, например, на "diрацио" весной ребята паяли микросхемы, конструировали ракеты и запускали их в воздух на высоту около тысячи метров.

"Каждый раз, уезжая со смены, я чувствую рост: и умственный – здесь всегда большое количество лекций, поэтому в голове остается много знаний, и личностный – многое получаю от общения с ребятами, кураторами и организаторами, у которых я что-то беру из характера и привычек", – рассказала Марина Захарова из Сургута.

"Приезжая на учебно-научные школы, я по-настоящему отрываюсь от своей рутины. Дома я нахожусь с родителями, а тут с друзьями. Я общаюсь, узнаю что-то новое, проявляю себя по разным дисциплинам. После таких смен я себя переосмысливаю, нахожу импульс для личностного роста", – рассказал тоболяк Артем Павельчак. В его коллекции – "diстарт", "diрацио", "diскилс", "Zero Carbon" и "diгуманитариум".

Сейчас под Тюменью в "Энергетике" проходит УНШ "diскилс. Интеллектуальные игры". Здесь 150 ребят изучают схемы построения и развития игр, механики, стратегии и тактики. А с 29 июня по 5 июля больше 150 школьников на учебно-научной школе "diгуманитариум" учились мастерству владения словом – разбирались, как правильно читать научные статьи и нон-фикшн, что нужно сделать, чтобы понимать время и пространство текста, чем чтение поэзии отличается от чтения рассказа, для чего нужен литературно-психологический анализ текста и можно ли научиться писать как хулиган, используя инструменты языковой игры.

Узнать подробности про учебно-научные школы ТюмГУ можно в группе "Нового движения".