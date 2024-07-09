Лидеры Тюменской области создали фотопроект о ценности семьи в жизни человека

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Специально к этой дате молодежные лидеры региона создали фотопроект "В семье", в котором отразили ценности верности, уважения, взаимопонимания, поддержки и любви к своим родным и региону. Снимки можно увидеть по ссылке.

На снимках — молодые семьи Тюменской области. Они представлены на общем пикнике на природе, где вместе проводят время и вовлекаются в полезные дела друг друга. С помощью фотопроекта молодые люди хотят показать, что важно занимать проактивную жизненную позицию, любить свою семью и регион, делать социально значимые дела вместе, прививать подрастающему поколению традиционные ценности и показывать безграничные возможности для каждого в Тюменской области. Фотопроект создан в рамках медиапроекта по созданию контента о важных ценностях "Медианаставник".

В съемках приняли участие: Ирина Урбант, медиадеятель, директор АНО "ЦРЦК" (Центр развития цифрового капитала), Cветлана Ефимова, директор АНО ДПО Центр поддержки и развития культуры и спорта "Точка", Сергей Мехнин, лидер движения воркаут, общественный деятель, Мария Хайбуллина, руководитель художественного отдела МТЦ "Космос", художник, Анастасия Петелина, директор Молодежного центра в Ялуторовске и семьи участников фотопроекта.

Анастасия Петелина, участница фотопроекта:

Мы живем в очень дружном регионе, где главной ценностью являются люди. Поэтому здесь каждый ощущает себя частью большой семьи: чувствует заботу и поддержку, радуется за успехи других и всегда находится рядом в трудные моменты. Семья — это мощный ресурс для человека, который заряжает его на развитие, познание, действия, открывает огромные возможности. Своим личным примером в фотопроекте мы показываем, что быть частью как своей, так и большой семьи Тюменской области — это здорово!

"Медианаставник" — медиапроект об актуальных темах и социальных кумирах — лидерах молодежных сообществ Тюменской области. Контент проекта приурочен к значимым датам, праздникам, событиям. Создавать медиапродукты будут лидеры молодежных сообществ региона. Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты и департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.