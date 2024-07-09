В Ярковском доме соцобслуживания после капремонта открыт второй корпус

Ярковский дом соцобслуживания - один из старейших в Тюменской области, в прошлом году ему исполнилось 65 лет. В рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" в организации проводится капитальный ремонт зданий. Первый корпус после капитального ремонта был открыт в 2023 году, второй - на днях.



"Обновленное здание стало долгожданным подарком для наших подопечных к 80-летию Тюменской области. Первые проживающие уже заселяются и отмечают, что по степени уюта и благоустройству здесь, конечно, все отлично. Здание отвечает всем современным требованиям для достойной жизни и досуга старшего поколения. Но главное – здесь работают неравнодушные люди, готовые помочь человеку, услышать его", - директор Ярковского дома соцобслуживания Надежда Баженова.

Двухэтажный жилой корпус рассчитан на 65 мест, он соответствует всем требованиям пожарной безопасности. Жилые комнаты оснащены новой мебелью, созданы условия для проживания, приближенные к домашним. Установлена подъемная платформа, которая является долгожданным и необходимым механизмом. Она облегчает доставку и передвижение проживающих и работу персонала учреждения. Открыты кабинет для занятий адаптивной физической культурой, парикмахерская комната.

Кроме столовой, отвечающей всем современным требованиям, в здании оборудована комната самообслуживания, где проживающие смогут самостоятельно готовить еду и делиться новостями за чашкой чая.

Всего в рамках регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" на капитальный ремонт из средств областного бюджета Тюменской области было выделено более 65 млн рублей.