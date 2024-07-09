Семья из Тюменской области — победитель Всероссийского конкурса "Это у нас семейное"

Команда Скворцовых, Целышковых, Щербич из Тюмени стала одной из обладательниц главного приза — 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Сертификат можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку.

Все 300 финалистов отправятся в семейные путешествия. Из Тюменской области до заключительного этапа дошли еще две команды — Гаффаровы, Есенеевы из Тобольска и Шубины из села Викулово.