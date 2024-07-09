"Тюменская дармарка" в Тюмени обрела новый дом

Команда автономной некоммерческой организации "Помощь рядом" распахнула двери нового дома на улице Холодильной, 13а в Тюмени. Здесь реализуется социально значимый проект "Тюменская дармарка: своих не бросаем".

Проект включает проведение благотворительных акций по целевому сбору вещевых пожертвований для семей мобилизованных граждан, раненых и погибших. Кроме того, в рамках проекта планируется проводить индивидуальные психологические консультации.

Новоселье началось с торжественного перерезания ленточки и каравая, которым встречали всех гостей. Председатель АНО Центр поддержки семей "Помощь рядом" Татьяна Филина поблагодарила всех партнеров, благотворителей и волонтеров, которые приложили свои силы и старания для благоустройства этого помещения.

Уполномоченный по правам человека Тюменской области Олег Датских отметил, что региональное правительство уделяет большое внимание таким социальных проектам, оказывает им грантовую поддержку, и такой центр, где люди, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить помощь, необходим.

Руководитель регионального исполкома Тюменского реготделения "Единой России" Ольга Швецова поблагодарила Татьяну Филину за доброе сердце и активную жизненную позицию, готовность помогать людям. "Но самое главное, что у вас есть большая команда, ваши партнеры, которыми я знаю, вы гордитесь. Пусть в новом дом "Тюменской дармарки" царит добро и уют. Желаю всем здоровья и сил для совершения новых хороших дел", - сказала она.