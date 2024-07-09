ТИУ принял школьников из ЛНР на университетскую смену

Отдел медиа и внешних коммуникаций

Тюменский индустриальный университет в числе 50 ведущих вузов страны участвует в федеральном проекте "Университетские смены". В рамках программы вуз принял 45 школьников из Луганской Народной Республики, сообщили в Отделе медиа и внешних коммуникаций вуза.

В этом году смена проходит совместно со Всероссийским научно-техническим конкурсом "Инженерный резерв России" на базе лагеря "Ребячья республика" с 30 июня по 14 июля.

"Второй год в рамках проекта "Университетские смены" мы приглашаем в Тюмень школьников из новых регионов. За время смены они знакомятся с нашей историей, инфраструктурой, погружаются в студенческую жизнь. Мы стараемся, чтобы путешествие в Тюмень стало одним из лучших воспоминаний в жизни каждого из ребят", – отметил и.о. ректора ТИУ Юрий Клочков.

В течение 14 дней ребята не только знакомятся с возможностями университета, достопримечательностями города и встречаются с интересными людьми. Чтобы стать участниками образовательной поездки, школьники от 14 до 17 лет прошли конкурсный отбор и получили возможность изучать специальные дисциплины по инженерии и IT, посещать инженерные мастер-классы и проявлять себя в творчестве.

Кроме того, ребята занимаются разработкой научно-технических проектов, которые 13 июля представят на суд жюри, состоящего из представителей индустриальных партнеров вуза. Все участники распределены по разным направлениям. Всего их четыре: инженерные технологии, нефтегазовое дело, цифровые технологии, архитектура и строительство.

"Я очень рад, что в течение учебного года смог проявить себя в различных олимпиадах и в награду получил чудесную поездку в Тюмень. Мне здесь очень нравится. Участие в "Университетских сменах" – это весело и круто. Вокруг нас большое количество добрых и отзывчивых людей, у нас очень интересная программа со множеством мероприятий", – поделился Егор Дворковой из Луганска.

"Университетские смены" – это образовательно-туристская программа для детей из новых регионов РФ. Инициаторами проекта выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ и российское движение детей и молодежи "Движение первых".