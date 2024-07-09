Гиды 55+ посетили Дворец торжественных обрядов

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности в рамках проекта "Гиды 55+ Перезагрузка" Тюменского благотворительного фонда "Старшее поколение" несравненный волонтер Ольга Димитрова провела экскурсию по Дворцу бракосочетания, где уже более 10 лет решаются все вопросы записи актов гражданского состояния. Инициатива соответствует основным направлениям национального проекта "Демография".

Гид и волонтер инициативы, Ольга Димитрова рассказала присутствующим тюменцам "серебряного" возраста об уникальности Дворца: церемонии бракосочетания проходят одновременно в четырех залах. В день можно зарегистрировать сразу 80 пар. Сотрудники даже предусмотрели День аиста, где в торжественной обстановке вручаются свидетельства о рождении детей.

Особое внимание экскурсовод уделила истории создания данного органа власти, функциям и должностным обязанностям сотрудника ЗАГС.

Путешествие по невероятно красивым и лаконичным залам вызвало у экскурсантов особое оживление и яркие воспоминания.

"Выражаем огромнейшую благодарность Ольге Дмитриевне Димитровой за интересную подачу информации, яркие эмоции и разносторонний рассказ об еще одном уникальном месте города Тюмени. Спасибо от Ваших благодарных слушателей. Мы с нетерпением будем ждать новых встреч с Вами", - поделилась впечатлением Марина Чайковская, участница экскурсии.

Напомним, участником мероприятий, проводимых в рамках социального проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", может стать каждый тюменец старше 55 лет.

Более подробную информацию можно узнать, обратившись по телефону: (3452) 51-77-05 или на официальной странице Благотворительного фонда "Старшее поколение" ВКонтакте.