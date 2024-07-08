Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" феерично открылся большим концертом

XV Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле" стартовал 6 июня концертом "Ключ к Сибири", который во второй раз за всю историю фестиваля прошел в самом сердце Тобольска - на Софийском дворе. Ярким дополнением к музыке и талантливому выступлению актёров и певцов стали световое шоу и фейерверки в финале программы.

"Таким Софийский собор тоболяки и гости Тобольска ещё, пожалуй, никогда не видели. Кафедральный собор стал декорацией программы "Ключ к Сибири". Его стены украсили старинные карты Семена Ремезова, система периодических элементов Дмитрия Менделеева и картины, рассказывающие об освоении Сибири. Ярко, эффектно, необычно! Так удивили зрителей организаторы фестиваля "Лето в Тобольском кремле". За два часа рассказали об основных вехах развития исторической столицы Тобольской губернии и нашего края", - поделился впечатлениями губернатор Александр Моор.

В большом концерте "Ключ к Сибири" участие приняли актёры театра, кино и телевидения, артисты театра оперы и балета, музыканты, лауреаты международных конкурсов – Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, Вероника Джиоева, Альбина Шагимуратова, Софья Онопченко, Иван Гынгазов, Иван Бессонов, а также Тюменский филармонический оркестр под управлением режиссёра и руководителя фестиваля Юрия Медяника и Хоровая капелла.

Впервые концерт с фестиваля шел в прямой трансляции на телеканале "Россия-Культура", его смогли посмотреть все, кто не смог приехать или купить билет - на самом мероприятии был аншлаг.

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" является визитной карточкой региона, это главное событийное мероприятие в туристическом календаре Тюменской области. Несколько полатных и бесплатных концертов, в том числе иммерсивный в тюремном замке, в Тобольске пройдут в течение этой недели. С программой можно ознакомиться на сайте лето-в-кремле.рф.