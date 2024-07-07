Специалисты тюменского "Родника" помогают преодолевать недуги

Специалисты тюменского областного реабилитационного центра "Родник" в борьбе за используют передовые методики реабилитации. И конечно, еще — комплексный подход и объединение усилий родителей, лечащих врачей в поликлиниках и сотрудников реабилитационного центра. Об этом говорит, к примеру, уникальный случай пятилетнего мальчика. Его обследовали столичные врачи, но прогноз был неутешителен. На первом году жизни Саша заболел. После искусственной комы, реанимации случилось кровоизлияние в мозг и парез. Ребенок долго не понимал речь. Родители сначала даже думали, что он не слышит.

"С рождения Саша наблюдается у невролога, нейропсихолога, в полтора года пошел на логоритмику. Но быстрых результатов не было", — рассказывает мама Саши. Благодаря постоянным занятиям и лечению Саша постепенно начал двигать ручкой и ножкой. А в прошлом году мальчик впервые приехал в "Родник". Он совсем не мог сосредоточится и выполнить поставленную задачу, не хотел заниматься, не слушал ни психолога, ни логопеда. Был дезорганизован, бегал и прыгал. Ему было очень сложно сидеть.

После реабилитации родители заметили ощутимый скачок в развитии ребенка. Подействовала социализация, общение с детьми, смена обстановки. "Раньше его границей был только двор, а теперь возможности расширились. Саша увидел, какой мир большой. Это сильно повлияло на его развитие", — рассказывает мама.

Ребенок посещает коррекционный сад и постоянно занимается с дефектологом и логопедом, наблюдается у иммунолога. Два года занимается иппотерапией. За год он стал лучше говорить. Занятия и лечение в комплексе дали видимый результат, считает психолог "Родника" Юлия Губина.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).