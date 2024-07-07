Кому может быть вредна окрошка, пояснил нутрициолог

При язве кефир и квас в качестве заправки противопоказаны. Напитки, полученные в результате брожения, не рекомендуются при желчекаменной болезни. Сладкий квас не стоит употреблять при сахарном диабете, напомнил нутрициолог и специалист по спортивной эндокринологии Кирилл Попов.

Фудблогер Александр Стрельников такого же мнения. Противопоказания к употреблению окрошки:

• аллергия: люди с аллергией на какие-либо ингредиенты, которые входят в состав (например, яйца, молочные продукты, зелень или специи), должны избегать это блюдо или исключить конкретные аллергены;

• проблемы с желудочно-кишечным трактом: окрошка может быть тяжелой для переваривания из-за большого количества ингредиентов и использования кефира, кваса или уксуса. Людям с язвенной болезнью, гастритом, колитом или другими заболеваниями ЖКТ следует с осторожностью подходить к употреблению этого холодного супа;

• сахарный диабет: окрошка может содержать скрытые источники сахара. Людям с этим недугом нужно выбирать ингредиенты с низким гликемическим индексом;

• сердечные заболевания: из-за содержания соли и возможного присутствия насыщенных жиров в колбасных изделиях или майонезе окрошка может быть нежелательна для людей с сердечными заболеваниями или высоким кровяным давлением.

Окрошка, как и любое другое блюдо, должна употребляться в рамках сбалансированного рациона и с учетом индивидуальных особенностей организма, сообщает Тюменская область сегодня.