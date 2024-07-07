Эксперт рассказала, как узнать, что близко к участку находятся грунтовые воды

- Если заметите растущий неподалеку камыш, рогоз, хвощ, осоку, лютики, такая вероятность имеется, - рассказала дачница Мария Власова. – Если много полыни, клевера, подорожника, солодки, беспокоиться не стоит. Бур поможет разобраться, действительно ли грунтовые воды находятся недалеко от поверхности. С вечера пробурите двухметровую скважину. Наполнится к утру больше, чем наполовину, тогда на этом участке надо осмотрительно подбирать деревья и кустарники для посадок.

На подтопляемых участках рекомендуют высаживать растения-влаголюбовы. Среди них в лидерах – ива, береза, облепиха, пузыреплодник, калина, спирея, боярышник, жимолость, черемуха и рябина. Эти деревья и кустарники обладают осушающей способностью. Косточковые культуры проблематично вырастить, если вода залегает ближе двух метров. Переизбыток воды хорошо переносят вишня и слива, сообщает КП-Тюмень.