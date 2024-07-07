Тюменцы стали больше тратить в магазинах

По данным Росстата, за январь-март 2024 года жители Тюменской области потратили в магазинах 258 млрд 338,3 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2023 года торговый оборот вырос на 16,2%. По динамике Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе. На втором месте Челябинская область (11,9%), на третьем — ЯНАО (9,7%). В целом по России динамика 9,3%.

Самые скромные расходы были в январе — 49 млрд 457,2 млрд рублей. В апреле и мае общий чек превышает 53 млрд рублей (53 млрд 361,8 млн и 53 млрд 613,3 млн соответственно).

Основная часть расходов приходится на непродовольственные товары, сообщает Вслух.ру.