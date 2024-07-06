Как избежать жирования томатов

Жирование томатов происходит, если наступил избыток в подкормках растений. Азот в большом количестве содержится в перегное, компосте, биогумусе - это органика. А также в минеральных удобрениях - Аммиачной селитре и Мочевине, - рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Елена Шадрина.

У жирующих растений очень толстый стебель, мощные пасынки и очень мало цветочных завязей.

Для борьбы с "жирными" томатами нужно в первую очередь исключить подкормки азотом. С поливом нужно внести Монофосфат калия или Двойной суперфосфат, из расчета 20 гр на 10 литров воды, кормим раз в 10 дней, сообщает КП-Тюмень.

- Проводим, по имеющимся завязям, обработку препаратом "Завязь". Удаляем все жирующие пасынки, а можно и 2-3 нижних листа. Создаем искусственную засуху, прекратив полив на 5-7 дней, - советует агроном.