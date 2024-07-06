Моль опасна как для шуб, так и для капусты

Капустная моль атакует посадки капусты, рассказала Светлана Шабалина, агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

– В конце мая было отмечено начало лета перезимовавшего поколения бабочек капустной моли. Активны они в сумерках и ночью, хотя замечены и в дневное время на цветущей сорной растительности семейства крестоцветных. С установлением благоприятных для развития данного вредителя метеорологических условий (температура воздуха выше плюс 20-22 градусов, обилие влаги, при условии, что дожди непродолжительные). Яйцекладка зимующего поколения моли прошла на цветущей сорной траве в конце третьей декады мая. В начале июня вышли гусеницы нового поколения капустной моли. Полный цикл их развития продолжается 30-35 дней, но при температуре выше 28-30 градусов, цикл сокращается на 10 дней. Бабочка нового поколения уже более плодовита, она откладывает яйца на нижнюю сторону листа крестоцветных культур в течение 10-20 дней. Через 4-7 дней выйдет очередное поколение гусениц. Рекомендуем установить постоянное наблюдение за состоянием посадок капусты, - пояснила эксперт.

Бороться нужно и с гусеницами, которые только вышли из яйцекладки. Взрослые гусеницы более устойчивы к средствам защиты растений. На позднеспелой капусте можно использовать химические препараты на основе диазинона и прочих. На раннеспелых сортах рекомендуется обрабатывать биологическими препаратами, сообщает АиФ-Тюмень.