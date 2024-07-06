Социально-ориентированным проектам уделяют особое внимание в Тюменском районе

Награждение победителей конкурса социальных проектов Тюменского района прошло в поселке Московском. В конкурсе впервые приняли участие ветераны специальной военной операции. Они первыми в Тюменской области получили гранты на свои проекты.

Евгений Новицкий из Боровского получил поддержку в реализации проекта "Основы тактической медицины". На эти средства детей и молодежь обучат навыкам оказания первой медицинской помощи, самопомощи в экстремальных условиях. Ветераны СВО также проведут мастер-классы по отработке навыков в остановке кровотечения, наложении жгута, повязок, обезболивании и иммобилизации.

Воспитанники отрядов движения "Волонтеры Победы" района углубятся в историю морских пехотинцев. Руководитель проекта – ветеран СВО Вячеслав Валеев (с. Кулаково) проведет с ними экскурсию в музей морской пехоты, уроки мужества с ветеранами боевых действий и интеллектуальный квиз к профессиональному празднику.

Ильнур Алимбаев и Эвелина Шарипова разработали проект краеведческого лото "От Олы Манцыла до Ембаево". Эта настольная игра дает возможность познакомиться с историей малой родины – села Ембаево: узнать о выдающихся земляках, об архитектурных памятниках и музейных экспонатах. Активист из с. Червишево Дмитрий Авдеев организует осенний фестиваль дворовых игр в Онохинском и Червишевском МО. Вспомнить русские народные игры: классики, лапту, вышибалы, казаки-разбойники – основная цель проекта. "Игры на свежем воздухе – лучшее время, которое можно провести с пользой для эмоционального и физического состояния", - считает активист, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.