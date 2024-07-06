Летом рекомендуется переключить интересы ребенка

Летом ребенка стоит приобщить к творчеству, если в учебном году он занимался спортом. Как объяснила педагог, преподаватель актерского мастерства и сценической речи в школе искусств "Этюд" Елена Усова, летом дети должны продолжать образовательный процесс, но в других сферах. Смена деятельности – и есть отдых.

– У нас, например, есть девочка-вожатая, которая занимается IT и рассказывает об этом детям, создает презентации. Ребята вдохновляются, потом делают рисунки на эту тему, – сообщила Елена. – Также есть школьники, которые всю жизнь рисовали, а здесь их погрузили в хореографию. И вот они начинают чувствовать свое тело, и уже по-другому видят мир.

Отличным вариантом будет трудовая деятельность – в знаменитых "Отрядах мэра" или в других организациях. Направления тоже разнообразные. Ведь дети не только озеленяют город, а учатся что-то делать своими руками, помогают спорторганизаторам, автоинспекторам, сотрудникам МЧС, делопроизводителям, журналистам и многим другим.

– Трудолюбивых детей много! Но есть и те, кто просто любопытен или кому нравится читать книги в спокойной обстановке. А потому летнее трудоустройство – это хорошо, но только если ребенок сам хочет. Если нет, не надо никого заставлять, – отметила эксперт.

К слову, поездка к бабушке с дедушкой на дачу – тоже отличный вид времяпровождения, сообщает Тюменская область сегодня.