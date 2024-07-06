Стали известны самые прибыльные профессии Тюменской области

Высокооплачиваемые вакансии чаще предлагают кандидатам с профильным образованием и большим стажем, рассказали в "Авито работе".

Стоматолог-ортопед в Тобольске может рассчитывать на заработок от 200 тыс. рублей в месяц. Клиника примет к себе специалиста с опытом не менее пяти лет и с уверенными навыками протезирования на имплантах корейского производства. Иногороднему кандидату работодатель готов помочь с жильем.

Предложение для претендента на пост финансового директора разместила в Тюмени компания из сферы автоэлектроники. Специалисту с высшим профильным образованием, руководящим стажем в области финансов не менее пяти лет и с опытом построения процессов в крупном или быстрорастущем бизнесе готовы платить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Зарплата от 200 тыс. рублей указана в вакансии антикоррозийщика в Тобольске. Соискателю также желательно иметь удостоверение промышленного альпиниста. Компания ждет в команду опытного специалиста с навыками малярных работ пo металлу и с опытом работы в сфере антикоррозийной защиты.

Автомаляр требуется один из автотехцентров Тюмени. Работнику с опытом обещают сдельную оплату труда от 180 тыс. до 300 тыс. рублей, современное рабочее место со всем необходимым оборудованием. Специалист займется подготовкой и окраской деталей кузова автомобилей, сообщает Тюменская линия.