Новое оборудование появилось в ялуторовской больнице

Эндоскопическое оборудование появилось в ялуторовской Областной больнице № 23. За прошедшее время на нем выполнено 973 исследования. С помощью этой аппаратуры врачам удается более эффективно оказывать помощь даже в сложных случаях.

Например, недавний случай с 86-летней пациенткой. Женщина экстренно поступила в больницу с жалобами на острые боли в животе, которые начались накануне вечером. Подозрения на аппендицит не подтвердились. И только дополнительные обследования с использованием лапароскопического оборудования позволили врачам поставить окончательный диагноз - рак слепой кишки. Бригада медиков хирургического отдела Ялуторовской больницы выполнила операцию по удалению правой половины толстой кишки. Послеоперационный период протекал без осложнений и пациентку выписали домой, сообщила Елена Железовская, пресс-секретарь ОБ №23 (г. Ялуторовск).