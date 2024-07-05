Шесть творческих коллективов Тюменской области получат по 300 тысяч рублей

В регионе провели итоги конкурса грантов в рамках региональной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура". В 2024 году грантовую поддержку получат шесть победителей.
Субсидии из областного бюджета в размере 300 тысяч рублей выиграли:
– Юношеская театральная студия "Наш театр" (Казанский район).
– Духовой оркестр МАУК "Арт-Вояж" (Ялуторовск).
– Ансамбль татарской песни "Зобержет" (Нижнетавдинский район).
– Вокальная группа "Горсточка" (Сладковский район).
– Ансамбль народной песни "Златоцвет" (Тюмень).
– Ансамбль русской и казачьей песни "Начало" (Омутинский район).
"Для музыкантов, певцов и артистов это хорошая возможность развить свой проект. Тем более у нас есть талантливые коллективы не только из Тюмени. Активно живет культура на селе и в малых городах. За пять лет гранты на общую сумму 9 млн рублей достались 30 коллективам из 16 муниципальных образований Тюменской области. ... Поздравляю победителей и желаю творческих успехов!" - написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
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