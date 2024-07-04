Ишимский центр "Согласие" 30 лет помогает детям и семьям в сложных ситуациях

Накануне 80-летнего юбилея Тюменской области 28 июня 30-летие отметил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Согласие". Почетные грамоты и благодарности главы города, Тюменской областной Думы и ишимского депутатского корпуса вручил глава Ишима Федор Шишкин.

Центр оказывает социальную помощь семьям и детям, проживающим в Ишиме и Ишимском районе, Абатском, Викуловском, Аромашевском, Казанском, Сладковском и Сорокинском районах. В дружной команде работают более 100 специалистов.

За десятилетия работы центр стал неотъемлемой частью социальной политики региона, домом, в котором уютно всем — и коллегам, и социальным партнерам, и добровольцам, и, конечно, подопечным.

Директор центра "Согласие" Ирина Макарова: "Для наших сотрудников главное — прервать цепочку неблагополучия, помочь родителям восстановить семьи, сделать все возможное, чтобы из наших детей выросли ответственные взрослые, способные создать собственную крепкую семью и обрести счастье. Мы работаем и с детьми, и с родителями, и с пожилыми людьми, с семьями участников СВО. Для такого большого и сплоченного коллектива не существует невыполнимых задач".

Воспитанники центра приняли активное участие в подготовке и проведении праздника. При их участии в рамках проекта "Грани адаптации" был создан ролик "Центр глазами детей" и записана финальная песня "Вы в "Согласие" приходите к нам". Автор слов и музыки, исполнитель — Лидия Неживова, заместитель директора центра "Согласие". К слову, Лидия Александровна также является автором Гимна социального работника Тюменской области.

Центр развивается вместе с Тюменской областью и принимает активное участие в таких важных региональных программах, как региональный проект национального проекта "Демография", федеральный пилотный проект по реабилитации детей, впервые получивших инвалидность, федеральный пилотный проект "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет", также центр реализует гранты Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.