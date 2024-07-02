Тюменским многодетным нужны голоса земляков на проекте "Семья года"

Семья Рубан, Ишимский район

Онлайн-голосование в спецноминации "Народная симпатия" Всероссийского конкурса "Семья года" проходит с 1 до 31 июля, в проекте участвуют пять семей из Тюменской области, которые стали лучшими в Тюменской области в своих номинациях.

В конкурсе участвуют Гвоздковы (в номинации "Молодая семья") из Тюмени, Зубаревы ("Семья-хранитель традиций") из Ялуторовского района, Пузиковы ("Сельская семья") из Сладковского района, Рубан ("Золотая семья") из Ишимского района, Феденко ("Многодетная семья") из Армизонского района.

Всего в финал конкурса "Семья года" вышли 89 семей из субъектов Российской Федерации. Голосование открытое, любой желающий может отдать свой голос за семью, по его мнению, достойную победы и всеобщего признания. Семья, которая наберет наибольшее количество голосов, станет победителем в специальной номинации "Народная симпатия".

Чат-бот разработан командой VK совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дает возможность каждому проголосовать один раз за одного из финалистов конкурса "Семья года". С помощью фильтров можно выбрать регион, федеральный округ и видеовизитку семьи.

Чтобы отдать свой голос за семью-участника, необходимо перейти на страницу специального чат-бота в "ВКонтакте" и следовать инструкциям.

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Всероссийский конкурс "Семья года" – одно из ключевых мероприятий плана по проведению Года семьи в России. Организаторами Всероссийского конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В этом году число участников муниципальных и региональных отборочных этапов конкурса увеличилось практически в три раза, конкурсантами стали 11 390 семей. 60% участников во всех номинациях – это многодетные семьи.