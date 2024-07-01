Андрей Артюхов и Алексей Салмин вручили медали "Отец солдата"

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов и депутат Тюменской областной думы, член правления Всероссийского общественного движения "Отцы России", председатель регионального отделения "Отцы России" Алексей Салмин вручили награды общественного признания "Отец солдата".

Андрей Артюхов поблагодарил родителей за воспитание достойных сыновей.

"Ваши сыновья настоящие герои. Они встали на защиту нашей Родины и делают все для этого возможное, рискуя жизнью. Кто-то из них продолжает нести службу в зоне специальной военной операции, а кто-то, к сожалению, уже никогда не вернется домой", - обратился Андрей Артюхов к родителям бойцов.

По его словам, вся страна, вся Тюменская область, все граждане России помогают нашим ребятам. Он напомнил, что при поддержке губернатора в Тюменской области действует проект "Тепло родного дома": на собранные тюменцами средства приобретаются продукты питания, необходимые в обустройстве солдатского быта вещи и нужные в бою средства. Тюменская областная дума системно помогает тюменским бойцам. Сотрудники регионального парламента плетут сети, изготавливают комплекты сухого душа, окопные свечи.

"Сегодняшняя встреча с родителями бойцов еще раз подчеркивает важность родительской заботы и семейных традиций в деле воспитания будущих защитников Отечества", - отметил Андрей Артюхов.

Алексей Салмин обратил внимание и на роль матери в воспитании настоящего мужчины. "Я думаю, что ваши сыновья станут примером для молодежи на долгие-долгие десятилетия", - уверен депутат.

Директор филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко считает, что отец – это первый и самый главный герой в жизни каждого ребенка

"Это тот, кто учит его быть сильным, справедливым, бороться за веру, за правду и никогда не сдаваться. Ваша поддержка стала надежной опорой вашим сыновьям, когда они ушли защищать нашу Родину. Для нас сегодня очень почетно быть рядом с вами, чтобы отдать вам дань глубокого уважения и благодарности за воспитание защитников. Низкий поклон всем, кто потерял своих сыновей. Память о них навсегда останется в наших сердцах, как символ отваги и смелости. И мы сохраним это светлое чувство благодарности к ним на века. Пусть ваша награда олицетворяет жизненную силу, мужество и смелость ваших сыновей. Пусть она станет символом ваших больших любящих и открытых сердец", - подчеркнула Динара Поштаренко.

Медали сегодня получил 21 человек. Среди них жители Ялуторовска Федор Бецив и Петр Клипенштейн. Федор Иванович воспитал сына в лучших традициях русского характера, с самого детства воспитывая у него привычку к труду, уважение к старшим, чувство патриотизма и любовь к своей Родине. Вячеслав Бецив за выполнении боевого задания посмертно награжден за проявленные мужество, героизм и самоотверженность государственной наградой – "Медалью за отвагу".

У Петра Анатольевича многодетная семья, в которой семь детей. Кроме того, он помогает в воспитании 12 внуков. Его сыновья Иван и Дмитрий – кадровые военные, офицеры и находятся в зоне специальной военной операции с самого начала. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу Иван награжден орденом Мужества.

Дмитрий в звании майора был на Запорожском направлении, в настоящее время участвует в формировании нового военного округа в Москве. За проявленные мужество, отвагу, боевое братство награжден "Медалью Жукова".