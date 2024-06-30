К 365-летию Ялуторовска подготовились местные музеи

Ялуторовск отмечает свое 365-летие. К празднику и сотрудники Ялуторовского музейного комплекса. Новые экспозиции открылись в музее "Торговые ряды" структурного подразделения комплекса. Открытие обновленной экспозиции "Ялуторовск: от острога до города" состоялось в канун праздника. Она "проводит" зрителя сквозь века – от основания острога в 1659 году до процветающего города в начале XX века. Здесь можно увидеть исторические артефакты, копии архивных материалов, показывающих самобытный путь развития малого города. Это макеты острога, мучных мельниц, также масштабный фрагмент карты С.У. Ремезова, орудия труда землепашца и маслодела, усадьба крестьянина, как эталон сибирского бытования. В этом музее посетители могут познакомиться и с новой выставкой "Усердием и капиталом купеческим", также приуроченной к 365-летию города.

Уникальная по своей тематике и составу выставка включает около 100 экспонатов. Это предметы купеческой торговли: бакалея, мануфактуры, изделия из стекла, кожи и др. Подлинные артефакты - телега, сани, конская упряжь – ярко характеризуют крестьянский быт и торговлю.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.